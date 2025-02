Sprzedawcę prądu zmieniło 44 405 odbiorców w 2024 r. wobec 25 822 osób rok wcześniej, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„W grupie odbiorców indywidualnych w grupie taryfowej G liczba zmian dostawcy energii w całym 2024 r. wyniosła 26 635 (w 2023 r. było ich 17 780, co oznacza wzrost o 50%), zaś w grupie odbiorców biznesowych (grupy taryfowe A, B, C) zanotowano blisko 18 tysięcy zmian (w 2023 r. 8 042, a więc wzrost o 121 proc. r/r). Łącznie w ubiegłym roku na zmianę sprzedawcy zdecydowało się ponad 44 tys. odbiorców, czyli aż o 72% więcej niż w 2023 r., kiedy tych zmian było prawie 26 tys.” – czytamy w komunikacie.

W samym IV kwartale ub.r. liczba zmian sprzedawcy w grupie taryfowej G wyniosła 6 232 (wzrost o 14% kw/kw), zaś wśród odbiorców z grup taryfowych A, B, C było ich 1 951 (spadek o 27,6% kw/kw), podano także.

Od 2007 r., kiedy wprowadzono możliwość zmiany sprzedawcy prądu w Polsce, dostawcę energii zmieniło ponad 1 mln odbiorców, z czego 786 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), a 256 tys. to odbiorcy biznesowi z grup taryfowych A, B i C.

Źródło: ISBnews