Sprzedawcę prądu zmieniło 8,67 tys. odbiorców w II kw. 2024 roku, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„W drugim kwartale 2024 roku liczba zmian sprzedawcy istotnie spadła (o ponad 10,7 tys.) w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku, co jest szczególnie widoczne w przypadku odbiorców w grupach taryfowych A, B i C. Jednocześnie jest ona wyraźnie wyższa (o ponad 3,8 tys.) niż liczba zmian sprzedawcy w drugim kwartale 2023 r., co było zauważalne również w odniesieniu do pierwszych kwartałów lat 2023 i 2024” – czytamy w komunikacie.

Od 2007 r., kiedy wprowadzono możliwość zmiany sprzedawcy prądu w Polsce, na ten krok zdecydowało się ponad milion odbiorców, z czego ponad 774,5 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a ponad 251,5 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C, podał Urząd.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access), od 2007 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej i gazu mają swobodę wyboru sprzedawcy. Na możliwość wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Źródło: ISBnews