Sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła ogółem, liczona w złotych, o 4,5% r/r w pierwszym kwartale bieżącego roku, zaś w euro odnotowała wzrost o 3,6% r/r do 6,162 mld euro, podał właściciel sieci Jeronimo Martins, prezentując wstępne wyniki. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych wzrosła w tym okresie o 2,3% r/r.

„Biedronka utrzymała pozycję lidera w zakresie cen i promocji, oferując klientom najlepsze możliwości oszczędnościowe na rynku. Jednocześnie dostosowała swój asortyment i odnowiła wiele sklepów. Sprzedaż wzrosła o 3,6% do 6,2 mld euro (+4,5% w walucie lokalnej). Wskaźnik LFL wyniósł 2,3%, pomimo znacznej deflacji w koszyku. Ostatni tydzień marca obejmował część efektu wielkanocnego, który w 2025 r. w całości przypadał na drugi kwartał” – czytamy w komunikacie.

„Spółka nadal koncentrowała się na zdyscyplinowanym zarządzaniu kosztami, co w połączeniu ze wzrostem sprzedaży doprowadziło do wzrostu EBITDA o 4,6% (+5,5% w walucie lokalnej), osiągając poziom 482 mln euro, przy marży wynoszącej 7,8% (7,7% w I kwartale 2025 r.)” – podano.

Capex Biedronki wyniósł 131 mln euro w I kw. br. wobec 146 mln euro rok wcześniej.

Biedronka otworzyła w tym okresie 12 sklepów (przyrost netto wyniósł 3 sklepy) i przeprowadziła 36 remontów.

Na koniec marca 2026 r. sieć Biedronka liczyła 3 885 placówek. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,793 mln m2 na koniec marca br. wobec 2,789 mln m2 na koniec ub.r.

