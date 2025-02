Branża farb dekoracyjnych – stanowiąca największy segment rynku – zanotowała wzrost sprzedaży o 0,6% r/r do 2,64 mld zł w ub.r. wobec wzrostu o 13% rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku ich wolumenu liczonego w litrach o 3,5% r/r (w 2023 r. było to -2%), wynika z raportu SellFiK przygotowanego dla Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów (PZPFiK).

„Ogólna, wymagająca sytuacja gospodarcza w 2024 r. miała również negatywny wpływ na wyniki branży farb dekoracyjnych, która w ubiegłym roku znajdowała się pod dużą presją. Trudne otoczenie ekonomiczne, w tym m.in. niski poziom nastrojów konsumentów, utrzymujące się wysokie stopy procentowe oraz niewielki wzrost realnych wynagrodzeń przełożyły się na spadek wolumenu sprzedaży farb dekoracyjnych” – czytamy w komunikacie.

Niesprzyjająca dla branży farb sytuacja panowała również w budownictwie mieszkaniowym. Według wstępnych danych GUS w 2024 roku oddano do użytkowania o 9,6% mniej mieszkań niż w 2023 roku. Przyspieszenie wzrostu gospodarki odczuwalne było dopiero w końcówce 2024 roku – zgodnie z szacunkami GUS, PKB w IV kwartale 2024 r. wzrósł o 3,2% r/r, co oznacza poprawę w porównaniu do 2,7% w III kwartale ubiegłego roku. To jednak nieco mniejsze od zakładanego tempo wzrostu, dodano.

„Jak wskazują prognozy, w 2025 roku koniunktura gospodarcza ma się poprawić, a PKB urośnie w przedziale 3-4%. Oczekiwania branży farb na 2025 rok pozostają obecnie umiarkowanie optymistyczne. Spodziewamy się, że po trudnym 2024 roku powinien być kontynuowany trend wzrostu gospodarki. Szczególnie istotne jest tutaj odbicie inwestycji, co ma jednak nastąpić dopiero w drugim półroczu. Należy podkreślić, że duże wyzwanie dla firm z branży stanowi ogromna i nieustająco rosnąca ilość przepisów, obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Firmy zamiast przeznaczać środki na rozwój, muszą je kierować na rozrost działów prawnych. Dlatego też z satysfakcją przyjmujemy zapowiedzi Komisji Europejskiej i polskiego rządu dotyczące uproszczenia regulacji, by zmniejszyć obciążenia administracyjne i uwolnić potencjał gospodarczy. Impulsem dla rozwoju naszego sektora może być nowa doktryna gospodarcza UE, tzw. kompas konkurencyjności, a także najnowszy rządowy program wsparcia mieszkalnictwa, na którego wdrożenie musimy jednak poczekać” – skomentował dyrektor zarządzający PZPFiK Bartłomiej Ślązak, cytowany w materiale.

Panel sprzedażowy – SellFiK prowadzi GfK Polonia na zlecenie PZPFiK.

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) jest organizacją branżową zrzeszającą producentów farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawców surowców w tym obszarze.

Źródło: ISBnews