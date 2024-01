Wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks (bez sieci Piwiarnia) wyniosła 18,21 mln zł (wzrost o 21,2% r/r) i była realizowana przez 76 lokali w grudniu 2023 r., podała spółka. W całym 2023 r. przychody restauracji wzrosły o 13,7% r/r do 190,09 mln zł.

„Ostatni miesiąc 2023 roku z dwoma handlowymi niedzielami i zazwyczaj przypadającym na grudzień większym zainteresowaniem gości przyniósł dobre wyniki sprzedażowe. W ten sposób dołożyliśmy ostatnią cegiełkę pod roczny wynik sprzedażowy, który pokazał zdolność naszej sieci do wypracowania coraz lepszych efektów. Jednocześnie nasza sieć, choć cały czas mniejsza niż przed rokiem, stopniowo odbudowuje swoje rozmiary. W samym grudniu dołączyły do niej dwie restauracje SPHINX – w Poznaniu i Opolu. Co dla nas szczególnie ważne, obie są prowadzone przez przedsiębiorców, którzy działali wcześniej jako niezrzeszeni restauratorzy, ale docenili program franczyzowy Sfinksa i dołączyli do naszej sieci. Pracujemy na to, żeby takich nowych partnerów było u nas coraz więcej, a kolejne otwarcia ogłosimy już niedługo. Ostatni rok był dla nas bardzo ważny i pod wieloma względami przełomowy. Przygotował podwaliny pod nowy etap rozwoju, który chcemy realizować w ramach nowej strategii na lata 2024-2029, by długofalowo budować wartość firmy dla naszych akcjonariuszy. Wierzę, że z narzędziami, jakie dziś mamy, a przede wszystkim z zespołem, który obdarzył nas zaufaniem, dobrze wykorzystamy swoje szanse w nowym roku” – powiedział prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Wartość sprzedaży gastronomicznej netto zrealizowanej przez lokale porównywalne, czyli działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego (L4L), działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za grudzień 2023 r. wyniosła 17,33 mln zł (20,9% wzrostu r/r). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do grudnia 2023 r. sprzedaż gastronomiczna realizowana przez lokale porównywalne (L4L) wyniosła 185,96 mln zł i wzrosła o 18% r/r, podano także.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews