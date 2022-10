IKEA Retail w Polsce osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,5 mld zł w roku finansowym 2022 (wrzesień 2021 – sierpień 2022), podała sieć. IKEA podkreśliła, że sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach, a firmie udało się skutecznie dostosować do trudnych, globalnych realiów ekonomicznych i oczekiwań oraz potrzeb konsumentów.

„To był kolejny rok, który pokazał nam, jak niesamowici ludzie pracują w IKEA i jak wiele IKEA może zrobić dla klientów oraz społeczności lokalnych. W tym roku stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom i aktywnie włączaliśmy się w programy pomocowe. Nadal pracowaliśmy też wspólnie, aby IKEA była przyjaznym i włączającym miejscem pracy. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na byciu bardziej dostępnymi dla naszych klientów, w tym dla tych, którzy mieszkają z dala od naszych sklepów. Teraz także w mniejszych miastach w Polsce klienci mogą skorzystać z doradztwa naszych ekspertów przy planowaniu i zakupie na przykład kuchni lub szafy” – powiedziała prezes i dyrektor generalna ds. zrównoważonego rozwoju Marina Dubakina, cytowana w komunikacie.

Rok temu spółka podała, że osiągnęła sprzedaż blisko 5 mld zł w roku finansowym 2021 (wrzesień 2020 – sierpień 2021), co oznaczało wzrost o 9% r/r.

W zakończonym roku fiskalnym 2021/2022 IKEA otworzyła dla swoich klientów nowe, mniejsze formaty – 8 Studiów Planowania IKEA i 1 Punkt Planowania IKEA.

„Tym samym klienci mogą dziś spotkać się z IKEA w sklepach, studiach planowania albo przy okazji odbioru produktów w punktach odbioru, skrytkach IKEA lub paczkomatach – w sumie w ponad 23 tysiącach punktów zlokalizowanych w całej Polsce” – napisano.

Grupa Ingka planuje inwestycje w energię odnawialną w Polsce.

„W 6 farmach wiatrowych IKEA cały czas produkuje więcej energii odnawialnej niż zużywa cały biznes INGKA w Polsce. Tylko w roku finansowym 2022 Ingka Investments zainwestowała 190 mln euro w farmę wiatrową i park solarny w Polsce – wszystkie te działania zbliżają IKEA do osiągnięcia celu pozytywności klimatycznej (net zero) do 2030 roku” – podała spółka.

Grupa Ingka w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 93 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi), 8 Studiów Planowania i Punkt Planowania IKEA, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku. Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza blisko 400 sklepami w 32 krajach.

Źródło: ISBnews