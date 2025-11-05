Sprzedaż IKEA Retail Polska wyniosła ponad 6,2 mld zł w roku finansowym 2025 (wrzesień 2024 – sierpień 2025), co oznacza wzrost o ok. 3% względem poprzedniego roku, podała spółka.

„W roku finansowym 2025 (1 września 2024 – 31 sierpnia 2025) z oferty IKEA skorzystało więcej klientów niż rok wcześniej – ponad 11,1 mln osób w sklepach (+2,5% r/r, przy podobnym poziomie wizytacji 24,4 mln) oraz 3,8 mln osób z kanałów online (ok. +10% r/r). Aplikacja IKEA również zyskała na popularności – w podsumowywanym okresie liczba jej pobrań osiągnęła 810 tys., a wraz ze stroną IKEA.pl odnotowała ona 197,6 mln odwiedzin. Liczba klubowiczów IKEA Family wyniosła 6,7 mln – w ostatnim roku do programu dołączyło ponad 730 tys. nowych klientów” – czytamy w komunikacie.

Według firmy rosnąca liczba klientów i większe zaangażowanie w kanałach online pokazują, że strategia IKEA łączenia doświadczeń cyfrowych i fizycznych się sprawdza. W minionym roku finansowym klienci IKEA „szczególnie pokochali” produkty takie jak: talerzyk OFTAST (19 cm) – absolutny bestseller z wynikiem 2,6 mln sprzedanych sztuk, stołek BEKVÄM, którego sprzedaż wzrosła aż o 600%, oraz leżankę Hemnes, która osiągnęła rekordową wartość sprzedaży na poziomie 37 mln zł, podano także.

„Rok finansowy 2025 był dla IKEA Retail Polska okresem stabilnego wzrostu i skutecznych inwestycji w: ludzi, technologię i odpowiedzialne działania biznesowe. Firma konsekwentnie wzmacnia swoje omnichannelowe podejście, łącząc doświadczenia zakupowe online i offline. W minionym roku otwarto cztery nowe Studia Planowania i Zamówień, które wspierają klientów w projektowaniu wymarzonych wnętrz w dogodnej dla nich lokalizacji. W kolejnych latach IKEA zamierza maksymalnie wykorzystać potencjał istniejących zasobów – sklepów, studiów planowania i centrów dystrybucji – tak, by oferować jeszcze bardziej dostępne, zrównoważone i przystępne cenowo rozwiązania” – czytamy dalej.

Ponadto po uruchomieniu w roku finansowym 2025 inwestycji w Wysokiej oraz w Reczu portfel Grupy Ingka w Polsce obejmuje łącznie 7 farm wiatrowych i 1 park solarny. W minionym roku IKEA wygenerowała w naszym kraju energię z odnawialnych źródeł na poziomie 652 GWh.

Grupa Ingka w Polsce posiada obecnie 12 sklepów IKEA, 54 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi) i 16 Studiów planowania i zamówień, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 29 sklepów IKEA w 9 krajach w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również siedem farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

Grupa Ingka jest największym sprzedawcą detalicznym IKEA, który działa na ponad trzydziestu rynkach i odpowiada za ok. 90% sprzedaży detalicznej IKEA.

Źródło: ISBnews