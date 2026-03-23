Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 50 tys. ton w lutym 2026 r. i spadła o 18% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 53,8 tys. ton i była o 5% wyższa niż w lutym 2025 roku.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 50 tys. ton i była niższa o 10,9 tys. ton (-18%) od poziomu sprzedaży osiągniętego w lutym 2025 roku. Niższą sprzedaż miedzi odnotowano w każdym segmencie Grupy KGHM” – czytamy w komunikacie.

W lutym w KGHM Polska Miedź SA sprzedaż miedzi wyniosła 44,4 tys. ton i była niższa o 6,0 tys. ton (-12%) w porównaniu ze sprzedażą z lutego 2025 roku. Na mniejszą realizację sprzedaży miedzi miały wpływ względy logistyczne (trudne warunki atmosferyczne w portach morskich i związane z tym opóźnienia wysyłek). W KGHM International sprzedaż miedzi wyniosła 1,7 tys. ton i była niższa o 2,2 tys. ton (-56%) w porównaniu do sprzedaży w lutym 2025 roku. Niższa sprzedaż w lutym 2026 wynika z niższego o 9 tys. ton wolumenu sprzedaży koncentratu miedzi z kopalni Robinson (związanego z niższą produkcją) oraz niższej zawartości miedzi w koncentracie. Natomiast sprzedaż katod z kopalni Carlota była wyższa. Z kolei w Sierra Gorda sprzedaż miedzi wyniosła 4,0 tys. ton i była niższa o 2,6 tys. ton (-39%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w lutym 2025 roku. Niższa sprzedaż koncentratu miedzi związana jest z istotnymi opóźnieniami w obu portach wysyłkowych koncentratu miedzi Sierra Gorda. Opóźnienia wynikały z wysokich fal i zamknięcia portu w Puerto Angamos na 9 dni w lutym, co wpłynęło na zatory w portach w regionie, wyjaśnił KGHM.

„W lutym 2026 roku produkcja miedzi i molibdenu kształtowała się na poziomie niższym od założonego w budżecie Grupy KGHM. Natomiast produkcja srebra i TPM została zrealizowana powyżej planu” – czytamy dalej.

Ponadto:

• Sprzedaż srebra wyniosła 150,5 ton i była wyższa o 57,9 ton (+63%) od sprzedaży zrealizowanej w lutym ubiegłego roku. Produkcja srebra płatnego wyniosła 123,7 tony i była wyższa o 49,6 ton (+67% r/r).

• Sprzedaż TPM wyniosła 5,2 tys. troz i była niższa o 4,6 tys. troz (-47%) w porównaniu do sprzedaży w lutym 2025 roku. Produkcja TPM wyniosła 11,7 tys. troz i była wyższa o 1,3 tys. troz (+13% r/r).

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-25%) w porównaniu do sprzedaży z lutego 2025 roku. Produkcja molibdenu wyniosła 0,18 mln funtów i była prawie czterokrotnie wyższa r/r, wymieniono w materiale.

Sprzedaż miedzi w styczniu-lutym 2026 r. sięgnęła 100,7 tys. ton wobec 113 tys. ton rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej w tym okresie sięgnęła 114,3 tys. ton wobec 110 tys. ton rok wcześniej, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews