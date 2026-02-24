Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 50,7 tys. ton w styczniu 2026 r. i spadła o 3% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 60,5 tys. ton i była o 3% wyższa niż w styczniu 2025 roku.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 50,7 tys. ton i była niższa o 1,3 tys. ton (-3%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2025 roku. W KGHM Polska Miedź utrzymano sprzedaż na zbliżonym poziomie, natomiast niższą sprzedaż miedzi odnotowano w KGHM International (-11%) oraz w Sierra Gorda S.C.M. (-16%)” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 60,5 tys. ton i była o 3% wyższa niż w styczniu 2025 roku.

„W styczniu 2026 roku produkcja miedzi kształtowała się na poziomie zgodnym z założeniami przyjętymi w budżecie Grupy KGHM. Natomiast produkcja srebra, złota i molibdenu została zrealizowana powyżej planu” – czytamy dalej.

Ponadto:

• Sprzedaż srebra wyniosła 108,5 tys. ton i była niższa o 31,9 tys. ton (-23%) w porównaniu do sprzedaży w styczniu 2025 roku. Produkcja srebra płatnego wyniosła 128,6 tony i była niższa o 15,8 tony (-11% r/r).

• Sprzedaż TPM wyniosła 12,6 tys. troz i była niższa o 2,7 tys. troz (-18%) w porównaniu do sprzedaży ze stycznia 2025 roku. Produkcja TPM wyniosła 13,6 tys. troz i była niższa o 2,3 tys. troz (-14% r/r).

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,2 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-33%) w porównaniu do stycznia 2025. Produkcja molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i była trzykrotnie wyższa od wielkości produkcji odnotowanej w styczniu 2025 roku, wymieniono w materiale.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews