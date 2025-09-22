Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 55 tys. ton w sierpniu br. i spadła o 7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 55 tys. ton i była niższa o 4,4 tys. ton (-7%) od sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży miedzi w sierpniu bieżącego roku został odnotowany w Sierra Gorda S.C.M., spadek w KGHM International, a w KGHM Polska Miedź sprzedaż utrzymała się na zbliżonym poziomie” – czytamy w komunikacie.

Ponadto:

• Sprzedaż srebra wyniosła 107,7 tony i była wyższa o 22,6 tony (+27%) od sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku. Wyższa sprzedaż srebra dotyczyła KGHM Polska Miedź, spadek natomiast nastąpił w KGHM International, a Sierra Gorda S.C.M. odnotowała sprzedaż zbliżoną do sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku.

• Sprzedaż TPM wyniosła 18,5 tys. troz i była niższa o 0,4 tys. troz (-2%) r/r. Wyższa sprzedaż złota została odnotowana w KGHM Polska Miedź, niższa w KGHM International, natomiast w Sierra Gorda S.C.M. sprzedaż TPM utrzymała się na zbliżonym poziomie.

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów w porównaniu do sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku, wymieniono w materiale.

Sprzedaż miedzi w styczniu-sierpniu sięgnęła 467,9 tys. ton wobec 478,9 tys. ton rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews