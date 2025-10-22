Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 60,3 tys. ton we wrześniu br. i spadła o 8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 60,3 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-8%) w porównaniu do sprzedaży z września 2024 roku. Wzrost sprzedaży miedzi został odnotowany w Sierra Gorda S.C.M., spadek natomiast w KGHM Polska Miedź oraz w KGHM International” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 60,1 tys. ton i była niższa o 2% r/r.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,1 tys. ton i była niższa o 1,3 tys. ton (-2%) od wielkości odnotowanej we wrześniu 2024 roku. Spadek produkcji miedzi płatnej dotyczył KGHM International” – czytamy dalej.

Ponadto:

• Sprzedaż srebra wyniosła 104,9 tony i była niższa o 10,6 tony (-9%) od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2024 roku. Wzrost sprzedaży srebra został odnotowany w Sierra Gorda S.C.M. i KGHM International, spadek natomiast w KGHM Polska Miedź. Produkcja srebra płatnego wyniosła 84,8 tony i była niższa o 28,2 tony (-25%) niż wielkość odnotowana we wrześniu 2024 roku. Spadek produkcji srebra płatnego wynikał z planowanego remontu technologicznego w KGHM Polska Miedź.

• Sprzedaż TPM wyniosła 10,4 tys. troz i była niższa o 2,9 tys. troz (-22%) względem sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2024 roku. Spadek sprzedaży TPM został odnotowany w każdym z segmentów Grupy. Z kolei produkcja TPM wyniosła 8,5 tys. troz i była niższa o 7,7 tys. troz (-48%) w porównaniu do września 2024 roku. Spadek również został odnotowany we wszystkich segmentach Grupy.

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była wyższa o 0,5 mln funtów w porównaniu do sprzedaży z września 2024 roku. Produkcja molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była wyższa o 0,2 mln funtów od wielkości produkcji odnotowanej we wrześniu 2024 roku, wymieniono w materiale.

„W okresie styczeń-wrzesień 2025 roku plan produkcji miedzi został zrealizowany zgodnie z założeniami, a w zakresie produkcji srebra i TPM odnotowano wzrost powyżej wielkości założonych w budżecie” – czytamy dalej.

Sprzedaż miedzi w styczniu-wrześniu sięgnęła 528,2 tys. ton wobec 544,6 tys. ton rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej w tym okresie sięgnęła 526,4 tys. ton wobec 543,8 tys. ton rok wcześniej, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews