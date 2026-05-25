Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 56,1 tys. ton w kwietniu 2026 r. i wzrosła o 4% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 57,3 tys. ton i kształtowała się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w kwietniu 2025 roku.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 56,1 tys. ton i była wyższa o 2 tys. ton (+4%) w porównaniu do sprzedaży z kwietnia 2025 roku. Wzrost sprzedaży miedzi odnotowano w KGHM Polska Miedź SA oraz w KGHM International LTD., spadek natomiast w Sierra Gorda S.C.M.” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że produkcja miedzi płatnej wyniosła 57,3 tys. ton i kształtowała się na poziomie porównywalnym do kwietnia 2025 roku. Wzrost zanotowano w KGHM Polska Miedź SA, przy jednoczesnym spadku w segmentach zagranicznych.

Ponadto:

– Sprzedaż srebra wyniosła 78,7 tony i była niższa o 48,2 tony (-38%) od sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2025 roku. Czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty wynik są przede wszystkim przesunięcia w harmonogramie sprzedaży do klientów pomiędzy kwietniem i majem. Niższy wolumen sprzedaży srebra z tego powodu zarejestrowano w miesiącu kwietniu w KGHM Polska Miedź i w Sierra Gorda S.C.M. Wyższe wyniki sprzedażowe odnotowano w KGHM International LTD. Produkcja srebra płatnego wyniosła 128,2 tony i była wyższa o 19,5 tony (+18%) w porównaniu do produkcji w kwietniu 2025 roku.

– Sprzedaż TPM wyniosła 15,6 tys. troz i była wyższa o 3,3 tys. troz (+27%) wobec sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2025 roku. Wyższą sprzedaż TPM zarejestrowano w KGHM Polska Miedź, niższą natomiast w segmentach zagranicznych Grupy. Produkcja TPM wyniosła 12,6 tys. troz i była niższa o 2,1 tys. troz (-14%) w porównaniu do produkcji z kwietnia 2025 roku. Spadek dotyczy segmentów zagranicznych.

– Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była wyższa o 0,2 mln funtów (+100%) w porównaniu do kwietnia 2025 roku, wymieniono. Produkcja molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i utrzymała się na takim samym poziomie jak w kwietniu 2025 roku.

Sprzedaż miedzi w styczniu-kwietniu 2026 r. sięgnęła 227 tys. ton wobec 232,2 tys. ton rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej w tym okresie sięgnęła 233,2 tys. ton wobec 227,1 tys. ton rok wcześniej, podano także.

„Po 4 miesiącach 2026 roku produkcja miedzi kształtowała się na poziomie nieodbiegającym istotnie od założonego w budżecie Grupy KGHM. Natomiast produkcja srebra i złota została zrealizowana powyżej planu” – czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

