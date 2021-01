Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła +3,6 mld zł w grudniu 2020 r., podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Cały rok również zakończył się na plusie – fundusze nie dość, że odrobiły stratę feralnego marca (bilans sprzedaży -20,4 mld zł), to zamknęły 2020 r. dodatnim bilansem sprzedaży, który wyniósł +348 mln zł. Wartość aktywów netto

funduszy raportujących do IZFiA to 280,5 mld zł.

„Patrząc na ostatnie miesiące oczekiwaliśmy, że w grudniu tempo napływu środków nie spadnie, tymczasem znacznie się zwiększyło. Szczególnie cieszy fakt, że w tak trudnym roku, który zyskał już przydomek ‚covidowy’, gdzie niemal wszystkich dotknęły skutki pandemii, nie oszczędzając finansów, napływ środków do produktów powierniczych pokazał preferencje klientów, którzy wybierając je potwierdzili, że są przyszłościową, atrakcyjną formą oszczędzania przynoszącą godziwe stopy zwrotu. Miejmy nadzieję, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w przyszłym roku, aczkolwiek bez pewnych zmian w otoczeniu regulacyjnym o które wnioskujemy będzie to niezwykle trudne” – powiedziała prezes ZFiA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

W grudniu nadal przewaga wpłat dokonywana była do funduszy dłużnych, gdzie bilans sprzedaży wyniósł +2,6 mld zł. Fundusze mieszane zakończyły miesiąc saldem +0,8 mld zł, a fundusze akcyjne pozostały również na plusie z wynikiem +0,2 mld zł. Wzrosła również ilość środków wpływających do PPK, zarządzanych przez fundusze inwestycyjne. W grudniu było to +0,2 mld zł, podano również.

Źródło: ISBnews