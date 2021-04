Sprzedaż online zrealizowana przez Answear w I kwartale br. wyniosła 127 mln zł wobec 70 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 82% w skali roku, podała spółka powołując się na wstępne dane.

„Wprowadzone w pierwszym kwartale lockdowny, na wszystkich rynkach na których działamy, pomagają w osiąganiu wyższej dynamiki sprzedaży spółki, przyczyniając się do utrwalania obserwowanego trendu przechodzenia klientów z zakupów offline do online: zamknięcie sklepów stacjonarnych skłania klientów do zakupów internetowych. Pozyskujemy nowych klientów, a jednocześnie rosną wskaźniki odwiedzin, średniego koszyka oraz konwersji, wzmacniając dynamikę wzrostów sprzedaży” – czytamy w komentarzu zarządu spółki.

Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF wyniosły 122 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 69 mln zł rok wcześniej (wzrost o 76% r/r).

Jak podkreślił zarząd, możliwość budowania oferty z wielu marek, jaką daje sklep multibrandowy działający w internecie, oraz duża elastyczność w kształtowaniu oferty produktowej pozytywnie wpłynęły na sprzedaż.

Answear to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2021 r.

Źródło: ISBnews