Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych wróciła już niemal do poziomu sprzed roku na koniec września 2020 roku, poinformował dyrektor handlowy działu opon użytkowych Continental Opony Polska Stanisław Rosół.

„Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na sprzedaż opon do pojazdów ciężarowych w Polsce, szacujemy, że między marcem a majem ta sprzedaż spadła o ok. 20% r/r. Jednak od czerwca popyt ponownie rośnie, a na koniec września rynek był już niemal na tym samym poziomie, co rok wcześniej” – powiedział Rosół podczas wideokonferencji.

Zastrzegł jednocześnie, że częściowo wynika to ze zmniejszonych zakupów nowych pojazdów ciężarowych przez firmy transportowe, co zmusza je do wymiany opon w starszych ciągnikach.

„Zmniejszył się również import opon z Azji. Szacujemy, że w całym 2020 roku ten spadek wyniesie ok. 20%” – dodał Rosół.

Continental to koncern automotive, produkujący opony i dostarczający rozwiązania technologiczne dla branży.

Źródło: ISBnews