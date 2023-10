Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 11,3% r/r do 1 529,1 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień wzrosła o 21,5% r/r do 12 958,4 mln zł.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 8,1% r/r do 1 030,5 mln zł. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 7,7% r/r do 631,1 mln zł, poinformowano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 13,5% r/r do 781,3 mln zł.

Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miała Inter Cars Romania – 134,5 mln zł, Inter Cars Bulgaria – 98 mln zł i Inter Cars Latvija – 61,3 mln zł.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 14,91 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews