Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 5,4% r/r do 1 624,5 mln zł w sierpniu br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-sierpień sprzedaż wzrosła o 8,8% r/r do 13 494,9 mln zł.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 3,7% r/r do 1 047,2 mln zł w ubiegłym miesiącu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 0,8% r/r do 635,1 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 6,5% r/r do 851 mln zł.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews