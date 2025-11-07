Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 7,6% r/r do 2 082,8 mln zł w październiku br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-październik sprzedaż wzrosła o 9,1% r/r do 17 390,5 mln zł.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 1,7% r/r do 1 269,9 mln zł w ubiegłym miesiącu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce spadły o 1,1% r/r do 799,1 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 12,9% r/r do 1 109,9 mln zł.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews