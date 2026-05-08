Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 8,9% r/r do 1 943,2 mln zł w kwietniu br., podała spółka.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 4,4% r/r do 1 219,1 mln zł w ubiegłym miesiącu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 1,5% r/r do 727,6 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 16,4% r/r do 1 063,1 mln zł.

Narastająco w styczniu-kwietniu 2026 r. sprzedaż spółek dystrybucyjnych Grupy wyniosła 7 250,5 mln zł (+11% r/r), podano także.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej przychody wyniosły 21,2 mld zł w 2025 r.

