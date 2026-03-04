Sprzedaż urządzeń kosmetycznych, takich jak m.in. peelingi kawitacyjne czy maski LED, wzrosła na Allegro o 31% r/r w okresie stycznia-lutego br., wynika z danych platformy. Dynamicznie zwiększa się również zainteresowanie masażerami (+20%) oraz lampami leczniczymi (+13%).

„Z wielkim zainteresowaniem obserwujemy, jak zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków. Wzrost sprzedaży urządzeń kosmetycznych – w tym masek LED, urządzeń do peelingów kawitacyjnych czy masażerów z ultradźwiękami – aż o 31% jasno pokazuje, że profesjonalna pielęgnacja przestaje być luksusem zarezerwowanym dla wyspecjalizowanych gabinetów, a powoli staje się stałym elementem codziennej pielęgnacji w domu” – powiedziała Senior Category Owner w Allegro Sylwia Smoleńska, cytowana w komunikacie.

Najmocniejszym trendem ostatnich miesięcy jest niewątpliwie terapia światłem – sprzedaż lamp leczniczych na Allegro wzrosła w ciągu roku o 13%. Równocześnie segment urządzeń do masażu zwiększył sprzedaż o 20% r/r, wskazano również w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews