Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 2,94 mln ton w I kw. br i była niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 22%, a w porównaniu do I kw. 2025 r. o ok. 2,1%, podała spółka. W tym czasie produkcja węgla ogółem wyniosła 3,24 mln ton i była niższa o ok. 7,3% kw/kw i o ok. 13,1% wyższa r/r.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,49 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2025 r. o ok. 4,8%, a w porównaniu do I kw. 2025 r. o ok. 0,1%. Natomiast produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,78 mln ton (-7,1% kw/kw i +19.9% r/r), czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

