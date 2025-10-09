Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 3,55 mln ton w III kw. br i była wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 18,4%, a w porównaniu do III kw. 2024 r. wyższa o ok. 22,3%, podała spółka. W tym czasie produkcja węgla ogółem wyniosła 3,32 mln ton i była niższa o ok. 0,7% kw/kw i o ok. 8,6% wyższa r/r.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,88 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2025 r. o ok. 10,1%, a w porównaniu do III kw. 2024 r. wyższa o ok. 17,5%. Natomiast produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,87 mln ton (+2% kw/kw i +14,6% r/r), czytamy w komunikacie.

„Na wydobycie węgla w JSW w III kw. 2025 r. negatywnie oddziaływały zdarzenia nieprzewidywalne:

– siła wyższa ogłoszona 18.09.2025 r. w związku z wydarzeniami zaistniałymi w dniu 12.09.2025 r. kiedy doszło do pożaru endogenicznego w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w związku z czym zaszła konieczność czasowego otamowania zagrożonego rejonu […],

– ponadto odczuwalne były skutki sił wyższych ogłoszonych w poprzednich okresach […]. Ponadto na mniejsze postępy ścian wpływały trudniejsze od zakładanych warunki geologiczno-górnicze, w tym poziom zagrożeń naturalnych” – czytamy w komunikacie.

Spółka ocenia, że w minionym okresie sytuacja rynkowa nie uległa poprawie. Główne czynniki kształtujące globalny i europejski rynek stali, koksu i węgla koksowego w III kw. 2025 r. to:

– ograniczenia poziomu produkcji stali na rynku europejskim i globalnym, utrzymująca się niepewność i wzrastający protekcjonizm rynkowy,

– wzrost aktywności azjatyckich eksporterów stali na rynku europejskim, intensyfikacja dostaw przed okresem obowiązywania opłat w ramach mechanizmu CBAM,

– ekspansja koksu indonezyjskiego, brak ochrony europejskiego rynku koksu przy ograniczonym zapotrzebowaniu,

– niska aktywność na rynku spot węgla koksowego, utrzymujące się niskie ceny węgla koksowego Premium Low Vol wahające się w III kw. 2025 r. w przedziale 172,0-191,9 USD/t FOB Australia, wymieniło JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

