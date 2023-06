Wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP za pośrednictwem sklepów Amazon wyniosła 4,4 mld zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, podała platforma. Ponad 75% polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej.

„Polskie firmy także coraz śmielej spoglądają w stronę zagranicznych klientów. Już ponad 75% polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: Niemcy, Francja, Włochy, Austria i Hiszpania, a najpopularniejszymi kategoriami produktowymi: Dom, Uroda, Odzież, Kuchnia i AGD oraz Sport. W 2022 r. wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 4,4 mld zł, czyli o 15% więcej niż w 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

„Dotychczas próg 1 mln zł sprzedaży na Amazon przekroczyło ponad 600 polskich MŚP, z czego ponad 40 po raz pierwszy w 2022 r. Z kolei próg 100 000 zł osiągnęło już łącznie 1 700 przedsiębiorców, a wśród nich 200 pierwszy raz w ubiegłym roku. Tylko w 2022 roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę)” – czytamy również.

Sprzedawcy mają do wyboru różne modele współpracy z Amazon. Obsługę zamówień mogą realizować samodzielnie lub skorzystać z globalnej sieci dystrybucji i outsource’ować magazynowanie, odbiór, pakowanie i dostarczanie, jak również obsługę klientów oraz proces zwrotów w ramach programu Fulfillment by Amazon (FBA). Z tej opcji skorzystało już ponad 40% polskich MŚP.

W Europie wartość międzynarodowego e-commerce wyniosła 179,4 mld euro w 2022 r. Z danych Amazon wynika, że w 2022 r. ponad 275 000 europejskich małych i średnich przedsiębiorców prowadziło sprzedaż za pośrednictwem sklepów Amazon, z czego 40% eksportowało swoje produkty na terenie Europy. Wartość sprzedaży zagranicznej europejskich MŚP w sklepach Amazon przekroczyła 17 mld euro, notując ponad 20% wzrostu r/r, podano.

„Naszą rolą jest ułatwianie przedsiębiorcom ekspansji międzynarodowej bez konieczności dokonywania dużych inwestycji. Wszystko po to, by wspierać ich w swobodnym korzystaniu z zalet jednolitego rynku UE. Sprzedawcy zewnętrzni (z których wielu to MŚP) odpowiadają za ok. 60% całkowitej sprzedaży Amazon. Wiemy, że poza otwartymi granicami do rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej potrzebują narzędzi, doświadczenia i wiedzy na temat cross-border e-commerce. Dlatego dzielimy się swoim know-how, z którego skorzystało już 275 tys. przedsiębiorców sprzedając swoje produkty w 9 europejskich sklepach Amazon i docierając do setek milionów klientów” – powiedział dyrektor, EU Marketplace Expansion w Amazon Benedikt Berlemann, cytowany w komunikacie.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w 10 centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Amazon.pl wystartował w marcu 2021 r.

Źródło: ISBnews