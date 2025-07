Spyrosoft podpisał z „wiodącą instytucją finansową w Polsce” umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla banku, podała spółka. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem przez strony prawa do jej wypowiedzenia, przy czym w początkowej fazie współpraca obejmie tzw. okres pilotażowy, podano.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 w sprawie wygrania przez Spyrosoft postępowania na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla wiodącej instytucji finansowej w Polsce (zamawiający), zarząd Spyrosoft informuje, że w dniu 28 lipca 2025 r. spółka podpisała z zamawiającym umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla banku” – czytamy w komunikacie.

„W ramach świadczonych usług emitent zapewni przede wszystkim świadczenie usług wskazanych przez zamawiającego konsultantów na rzecz i pod nadzorem zamawiającego, rozliczanie wszystkich kwestii związanych z pracą konsultantów, nadzór nad realizacją umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez konsultantów. Realizacja usług na rzecz zamawiającego będzie następować na podstawie odrębnych zleceń składanych przez zamawiającego zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie” – dodano.

W sierpniu ub.r. spółka informowała, że otrzymała od „wiodącej instytucji finansowej w Polsce” informację o wygraniu postępowania na wybór dostawcy na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla zamawiającego. Spółka szacowała wtedy roczne przychody z tej współpracy na poziomie powyżej 10 mln zł.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

