Spyrosoft Ltd. – spółka zależna Spyrosoftu – zawarła z British Broadcasting Corporation (BBC) umowę ramową na świadczenie usług w zakresie rozszerzenia zespołu inżynierów oprogramowania (digital engineering augmentation framework agreement), podał Spyrosoft.

Zgodnie z umową, Spyrosoft będzie zewnętrznym partnerem świadczącym usługi inżynieryjne i testowe w celu poszerzenia zespołów BBC w Wielkiej Brytanii.

„Umowa ma charakter ramowy, w ramach której składane będą i zawierane dalsze konkretne zlecenia, a współpraca odbywać się będzie w oparciu o formułę 'Time and Material’, co oznacza, że BBC będzie ponosił opłatę za faktycznie wykonaną pracę, a potencjał przychodu z takiej współpracy w okresie obowiązywania umowy BBC szacuje do kwoty 32,5 mln GBP w pięcioletnim okresie współpracy, zależnie od przydzielenia prac przez BBC. Umowa przewiduje przy tym stałość cen usług specjalistów przez cały okres trwania Umowy” czytamy w komunikacie.

Umowa zacznie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2024 roku i wygasa po trzech latach współpracy w dniu 1 stycznia 2027 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa dwunastomiesięczne okresy, chyba, że wcześniej zostanie rozwiązana (np. w przypadku ewentualnego konfliktu interesów), przy czym w zakresie ewentualnej możliwości odstąpienia lub rozwiązania umowy jej postanowienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, podano także.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews