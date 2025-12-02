Średnia odległość pomiędzy sąsiadującymi ze sobą stacjami ładowania samochodów elektrycznych w Polsce wynosi 2,15 km, o 34% mniej niż podczas poprzedniego badania 16 miesięcy wcześniej, wynika z analizy Powerdot Data Center. Największa stwierdzona odległość między dwiema stacjami ładowania to 55 km, a w przypadku stacji o dużej mocy – 50 km.

W ramach analiz zespół analityczny Powerdot Data Center przebadał 5,5 tys. lokalizacji, w których znajdowało się 14 tys. punktów ładowania.

„W Polsce wciąż walczymy ze stereotypem niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury. Tymczasem fakty, tj. zarówno liczba punktów ładowania, jak i odległości między stacjami, wskazują na coś dokładnie odwrotnego. Polska stała się krajem, który posiada infrastrukturę adekwatną do floty pojazdów elektrycznych, a wręcz wypracowała pewną nadwyżkę punktów ładowania. Nawet w roku 2025, będącym okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży aut elektrycznych, istniejące i nowo wybudowane stacje były w stanie zabezpieczyć potrzeby rosnącej liczby kierowców elektryków. Poprawiła się sytuacja w województwach, które charakteryzują relatywnie słabiej rozwiniętą infrastrukturą: podlaskim, lubelskim czy warmińsko-mazurskim. Ruszyła też budowa stacji na MOP-ach, które dotąd były nieatrakcyjnym miejscem dla inwestorów” – powiedział dyrektor generalny Powerdot w Polsce Grigoriy Grigoriev, cytowany w komunikacie.

Z analizy wynika również, że dla 75% infrastruktury średnia odległość najbliżej sąsiadujących ze sobą stacji wynosi zaledwie 1,6 km.

Z kolei średni dystans dzielący najbliżej sąsiadujące ze sobą stacje szybkiego ładowania, o mocy 50 kW lub większej, wynosi 3,34 km, czyli o 46% mniej niż w poprzednim badaniu z lipca 2024 r.

„Nie tylko punkty AC, ale też te o dużej mocy, DC, umożliwiające pełne naładowanie baterii średniej wielkości w kilkadziesiąt minut, a podładowanie w kilka-kilkanaście minut, są już naprawdę gęsto rozmieszczone i dostępne nawet w bardzo małych miejscowościach, m.in. dzięki współpracy Powerdot z Biedronką” – dodaje Grigoriev.

Najbardziej odizolowaną stacją na mapie Polski jest – według najnowszych pomiarów – urządzenie znajdujące się przy hotelu Carpatia w miejscowości Smerek w Bieszczadach (dwa złącza AC). Od najbliższego sąsiada, znajdującego się na terenie browaru Ursa Maior w Uhercach Mineralnych, dzieli ją 55 km. Z kolei najbardziej odosobnioną stacją szybkiego ładowania jest urządzenie znajdujące się na parkingu Lidla we Włodawie. Jego najbliższą sąsiadką jest stacja Powerdot usytuowana na parkingu Biedronki w Chełmie. Oba urządzenia dzieli 50 km.

Źródło: ISBnews