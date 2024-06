Średnia prędkość w otwartym internecie wzrosła do ponad 130 Mb/s w 2024 r., tj. prawie o 160% wobec 2020 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W tym okresie średnia prędkość wysyłania danych wzrosła o ponad 100% do 49,1 Mb/s w 2024 r.

Prezes UKE dokonał analizy przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu w okresie w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

„Co do prędkości transmisji danych w kierunku pobierania danych w tym obszarze zauważalny jest w kilku ostatnich lat szczególny wzrost. Średnia prędkość od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła do ponad 130 Mb/s w 2024 r., co stanowi wzrost prawie o 160%. W tym samym okresie średnia prędkość wysyłania danych wzrosła o ponad 100% – z poziomu 21,4 Mb/s w roku 2020 do poziomu 49,1 w roku 2024” – czytamy w „Sprawozdaniu Prezesa UKE dotyczącym przestrzegania na polskim rynku regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego internetu”.

Średnie wartości prędkości pobierania danych w sieciach stacjonarnych na terenie całego kraju przekraczają 130 Mb/s. Średnia prędkość downloadu z aplikacji mobilnej w br. wynosiła 68,8 Mb/s, a uploadu – 14,8 Mb/s, podano też w raporcie.

Prezes UKE, w ramach realizowanych zadań, udziela pomocy użytkownikom końcowym poprzez podejmowanie działań w zgłaszanych przez nich problemach dotyczących usług telekomunikacyjnych. Przedmiotem zgłoszeń związanych z prawem do otwartego internetu kierowanych do prezesa UKE w okresie do 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. była przede wszystkim jakość świadczonych usług dostępu do internetu. W porównaniu do poprzedniego okresu ogólna liczba zgłoszeń wzrosła o ok. 5%, podano w materiale.

„Użytkownicy końcowi najczęściej zgłaszali, że ich łącza nie osiągają prędkości minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych lub deklarowanych prędkościach pobierania i wysyłania danych wskazywanych w umowach z ISP. Użytkownicy wskazywali również na zrywanie połączeń, problemy z zasięgiem, niski transfer danych w ramach usługi transmisji danych” – czytamy dalej w raporcie.

Zgłoszenia dotyczące jakości świadczenia usług w sieciach mobilnych stanowiły największą ilość zgłoszeń, tj. 50% ogólnej liczby zgłoszeń, a nieco ponad 26% zgłoszeń było związanych z jakością usług w sieciach stacjonarnych.

W porównaniu do poprzedniego okresu liczba zgłaszanych spraw z tego zakresu:

* spadła o 13% w zakresie sieci mobilnych;

* wzrosła o 3% w zakresie sieci stacjonarnych, wymieniono też w informacji.

Źródło: ISBnews