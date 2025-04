Scope Fluidics posiadało ponad 150 mln zł środków pieniężnych na koniec 2024 roku, podała spółka. Grupa wygenerowała za rok 2024 zysk netto w wysokości 65,4 mln zł.

„Na koniec grudnia 2024 r. Grupa posiadała ponad 150 mln zł środków pieniężnych (ok. 129 mln to środki w kasie i na rachunkach bankowych, a ok. 22 mln zł to jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Scope Fluidics odnotował 65,42 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 18,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

„Odnotowaliśmy istotny zysk netto dzięki finalizacji sprzedaży Curiosity Diagnostics. Zamknięcie tej transakcji zwiększyło nasze zasoby finansowe niezbędne do rozwoju naszych projektów.. Większość naszych środków inwestujemy obecnie w spółkę Bacteromic, przygotowując ją do potencjalnej transakcji. Należy podkreślić, że inwestowanie w zaawansowane technologie to proces długofalowy wymagający nie tylko specjalistycznej wiedzy i silnego zaplecza eksperckiego, ale także ostrożnego i elastycznego zarządzania finansami. My tak działamy od wielu lat” – powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Kluczowym wydarzeniem w 2024 r. było podpisanie przez Scope Fluidics porozumienia z Bio-Rad Laboratories, na podstawie którego Grupa otrzymała 30 mln USD z tytułu rozliczenia płatności związanych ze sprzedażą spółki celowej Curiosity Diagnostics. Po realizacji porozumienia ostateczna wartość umowy wyniosła 130 mln USD i była to największa transakcja w historii polskiego rynku life science, podkreślono w informacji.

„Rok 2024 był okresem systematycznej, wytężonej pracy nad realizacją strategii, oraz rokiem ważnych sukcesów. Zamknęliśmy historyczną sprzedaż Curiosity Diagnostics firmie Bio-Rad dodatkową płatnością 30 mln USD. Potrafimy skutecznie zawierać i domykać duże umowy, cieszymy się z konstruktywnej współpracy z tak uznanym partnerem jak Bio-Rad Laboratories. Sukces PCR|ONE i Scope Fluidics wzmocnił naszą pozycję na międzynarodowym rynku i motywuje nas do kolejnych ambitnych działań” – powiedział prezes Piotr Garstecki.

„W 2024 r. gros uwagi, wysiłku i kapitału poświeciliśmy rozwojowi Bacteromic, który wyrasta na unikalne na rynku połączenie szybkości, przepustowości i wielozadaniowości w obszarze automatycznego badania antybiogramów. Bacteromic świetnie adresuje potrzeby zmieniającego się i rosnącego rynku AST. Wyniki programu Early Access, potwierdziły gotowość do komercjalizacji, prowadzimy proces certyfikacyjny IVDR oraz przygotowujemy system do procesu certyfikacyjnego FDA w USA. Inwestujemy w półautomatyczną linię do produkcji paneli Bacteromic we współpracy z notowanym na NYSE globalnym liderem technologii przemysłowych” – dodał.

W 2024 r. istotny rozwój odnotowała wewnętrzna jednostka Scope Discovery, czyli organizacja typu Venture Studio, odpowiedzialna za tworzenie i rozwój nowych projektów w powtarzalnym, ustrukturyzowanym modelu. Na koniec 2024 r. do przeanalizowania w ramach procesu Scope Discovery zostało zarejestrowanych 48 projektów, z których 16 zostało zamkniętych, a 30 jest w procesie, wskazano także.

Scope Fluidics rozwija obecnie w ramach spółek celowych dwa kolejne projekty, które wywodzą się ze Scope Discovery: 1) Edocera – system, który będzie zapewniał szybką diagnozę wystąpienia udaru mózgu; 2) Hybolic – system mający umożliwiać wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego prowadzącego m.in. do insulinoopornści oraz cukrzycy typu 2, poprzez monitorowanie stężenia kluczowych biomarkerów, m.in. hormonów.

„Grupa planuje docelowo rozwijać kilka spółek celowych równolegle. Każda z nich posiadać będzie dedykowany, w pełni zaangażowany zespół oraz kadrę menedżerską. Warto też zaznaczyć, że na początku 2025 r. Grupa zrealizowała przed czasem pierwszy z celów strategicznych ze Strategii Rozwoju opublikowanej w 2023 r. Przyjęto wtedy, że w portfolio Grupy do końca 2025 roku znajdzie się co najmniej pięć nowych projektów, w tym co najmniej dwa w formie spółek celowych” – zapowiedziano w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 77,05 mln zł wobec 28,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,13 mln zł wobec 0,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 85,32 mln zł w 2024 r. wobec 1,81 mln zł straty rok wcześniej.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

