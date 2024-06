Koleje Mazowieckie podpisały ze Stadlerem umowę ramową na dostawę 50 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu FLIRT wraz z usługą utrzymania, podał producent. Kontrakt ma wartość 3,2 mld zł. Wraz z dzisiejszą umową ramową podpisane zostały dwie pierwsze umowy wykonawcze, wyznaczające rozpoczęcie projektu dostaw kolejnych 25 pociągów FLIRT dla Mazowsza.

„Na mocy dzisiejszej umowy Koleje Mazowieckie powiększą swój tabor o 50 nowych pociągów FLIRT, które znacząco przyczynią się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróży koleją w regionie. Umowa ramowa przewiduje zawarcie 4 umów wykonawczych (na zakup odpowiednio 14, 11, 14 i 11 pojazdów) i usługę ich 18-letniego utrzymania. Dostawy pojazdów zamówionych dziś w ramach pierwszych dwóch umów wykonawczych mają zostać zrealizowane w ciągu 24 miesięcy. Wartość umowy brutto, obejmująca zakup pojazdów oraz ich utrzymanie, wynosi ponad 3,2 miliarda złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Komponent E2.1.2 – Pasażerski tabor kolejowy” – czytamy w komunikacie.

Nowe pociągi będą kursować na trasach: Warszawa – Dęblin, Skierniewice, Żyrardów i Pilawa, Warszawa – Radom, Działdowo i Ciechanów, Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Łowicz i Sochaczew oraz Warszawa – Ostrołęka, Małkinia, Łochów i Tłuszcz, wymieniono.



Pojazd typu FLIRT to bestsellerowy model pociągów Stadlera, sprzedany już w ponad 2 600 egzemplarzach do 23 krajów. W parku taborowym Kolei Mazowieckich jest już łącznie 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT, które stanowią ponad 21% wszystkich pojazdów. Wszystkie zostały wyprodukowane w siedleckim zakładzie Stadlera, podał producent.

„Koleje Mazowieckie to dla nas ważny klient i partner. Działalność Stadlera w Polsce została zapoczątkowana dzięki pierwszemu zamówieniu na pojazdy FLIRT dla Mazowsza i Śląska. Kolejne zamówienia pozwoliły nam rozwijać działalność produkcyjną w Siedlcach oraz współpracę z lokalnymi dostawcami. Podpisany dziś kontrakt to wartość dodana dla regionu i branży – zwiększenie produkcji siedleckiego zakładu oznacza dalszy rozwój Stadlera w Polsce, a także nowe zamówienia dla naszych licznych lokalnych partnerów i dostawców. Cieszę się, że poprzez dostawy naszych nowoczesnych pojazdów możemy mieć swój udział w poprawie komfortu podróżowania koleją w regionie. Jestem przekonany, że pasażerowie mazowieckich tras powitają nowe jednostki FLIRT z radością” – skomentował członek zarządu Stadlera i wiceprezes wykonawczy dywizji Europa Centralna Philipp Brunner, cytowany w materiale.

Elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT dla Kolei Mazowieckich to pojazdy o lekkiej, aluminiowej konstrukcji. Są wyposażone w urządzenia ETCS poziomu 2 i spełniają wymagania standardów TSI oraz norm bezpieczeństwa zderzeniowego (EN 15227). Podczas projektowania pojazdu inżynierowie Stadlera położyli szczególny nacisk na niskie zużycie energii oraz możliwie łatwą obsługę pojazdu. Jednoprzestrzenne składy posiadają przestronne strefy wejścia umożliwiające szybką wymianę pasażerów. Dzięki temu, a także wysokiemu udziałowi niskiej podłogi, są łatwo dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z rowerami i wózkami dziecięcymi. Są wyposażone w wydajną klimatyzację, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, system informacji wizualno-dźwiękowej oraz bezprzewodowy dostęp do internetu. Posiadają platformę ułatwiającą wejście na pokład osobom niepełnosprawnym oraz miejsca przystosowane do przewozu wózków dziecięcych i rowerów, a także nowoczesne toalety. Bezpieczeństwo na pokładzie zapewniają podróżnym między innymi defibrylatory oraz interkomy umożliwiające kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej. Pięcioczłonowe pojazdy mieszczą 600 osób, w tym 279 na miejscach siedzących. Poruszają się z prędkością maksymalną 160 km/h.

Współpraca Stadlera i Kolei Mazowieckich sięga 2006 roku, kiedy Stadler zdobył pierwszy kontrakt na dostawę 14 pociągów FLIRT dla Polski (10 dla Mazowsza i 4 dla Śląska). W efekcie zawarcia umowy Stadler otworzył w Siedlcach zakład produkcyjny, w którym pojazdy zostały zbudowane. Kolejnym etapem partnerstwa z regionalnym przewoźnikiem samorządowym była umowa ramowa zawarta w 2018 roku, w ramach której w latach 2020-2023 siedlecki zakład Stadler Polska wyprodukował i dostarczył Kolejom Mazowieckim 61 pojazdów typu FLIRT najnowszej generacji, przypomniano.

