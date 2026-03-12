Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał ze Stadler Polska umowę na dostawę dla Kolei Wielkopolskich do 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu FLIRT, przeznaczonych do obsługi regionalnych i aglomeracyjnych tras kolejowych w Wielkopolsce za maksymalnie 1 105 mln zł, podał producent. Zamówienie podstawowe dotyczy 10 pojazdów Stadler za 553 mln zł.

Pierwsze nowe pociągi wyjadą na trasy na początku 2028 r. W projektowaniu nowych pociągów wezmą udział inżynierowie z poznańskiego biura Stadler Polska, a produkcja będzie odbywać się w zakładzie spółki w Siedlcach.

„Bardzo się cieszymy z otrzymanego zamówienia. Dostarczymy do Wielkopolski innowacyjne pojazdy FLIRT najnowszej generacji – nowoczesne, energooszczędne zespoły trakcyjne, sprzedane w ponad 3000 egzemplarzy do 24 krajów. W Polsce wyprodukowaliśmy już ponad 650 tych pojazdów dla przewoźników z 18 krajów, 127 z nich jeździ po polskich torach. To sprawdzone, komfortowe pociągi regionalne o najwyższej niezawodności” – powiedział prezes Stadler Polska Radosław Banach, cytowany w komunikacie.

W Polsce pociągi FLIRT kursują w barwach Kolei Mazowieckich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Śląskich oraz PKP Intercity. Pięcioczłonowe składy pomieszczą do 632 pasażerów, w tym ponad 250 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 km/h, podano także.



Stadler jest obecny w Polsce od 2006 roku. Od tego czasu firma konsekwentnie rozwija tu swoją działalność, inwestując w lokalną produkcję, zaplecze serwisowe oraz inżynierię. Obecnie Stadler zatrudnia w Polsce ponad 2000 pracowników w trzech zakładach produkcyjnych (Siedlce, Środa Wielkopolska, Białystok), biurach inżynieryjnych w Poznaniu, Siedlcach i Warszawie oraz centrach serwisowych w Łodzi i Sochaczewie.

Źródło: ISBnews