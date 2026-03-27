Stalprodukt popiera prowadzone przez Komisję Europejską (KE) postępowanie ws. środków ochronnych wobec importu do Unii Europejskiej niektórych wyrobów stalowych i zamierza aktywnie w nim uczestniczyć, podała spółka.

„Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej […] zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego możliwości zastosowania środków ochronnych wobec importu do Unii Europejskiej blach walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych (GOES; kody CN 7225 11 00 oraz 7226 11 00), a także blach GOES w formie kształtek i rdzeni (SLC; kod CN 8504 90 13). Wszczęcie postępowania jest następstwem istotnego wzrostu importu ww. produktów na rynek Unii Europejskiej. Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, import GOES i SLC wzrósł odpowiednio o 109% i 82% w okresie od lipca 2024 r. do czerwca 2025 r. w porównaniu do poziomów z 2021 r. Komisja Europejska oceni, czy zwiększony import spowodował lub grozi spowodowaniem poważnej szkody dla producentów unijnych” – czytamy w komunikacie Stalproduktu.

Spółka, jako producent unijny oraz podmiot wspierający wniosek będący podstawą wszczęcia postępowania, jest bezpośrednio dotknięta obecną sytuacją rynkową, w tym rosnącą presją importową oraz jej wpływem na wolumen sprzedaży, udziały rynkowe i rentowność, podkreślił Stalprodukt.

„Spółka popiera prowadzone postępowanie i zamierza aktywnie uczestniczyć w procedurze prowadzonej przez Komisję Europejską” – zadeklarował.

Zgodnie z obowiązującą procedurą decyzja Komisji Europejskiej powinna zostać podjęta w terminie 9 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, z możliwością jego przedłużenia. Na obecnym etapie wynik postępowania, w tym ewentualne wprowadzenie, forma oraz zakres środków ochronnych, pozostają nieznane, podano także.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,83 mld zł w 2024 r.

