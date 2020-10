Rada nadzorcza Stalproduktu wyraziła zgodę na rozpoczęcie przez spółkę procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

„Celem tego przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, jakim jest rozwój grupy Stalprodukt prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki” – czytamy w komunikacie.

Wśród rozważanych scenariuszy działań wymienić należy m.in.:

sprzedaż aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych emitenta – po wcześniejszym ich wydzieleniu do oddzielnego podmiotu,

sprzedaż innych obszarów działalności realizowanych przez grupę – poszczególnych podmiotów lub samych aktywów,

zawarcie strategicznego sojuszu z dostawcą wyrobów wsadowych – zwłaszcza z takim, który może zapewnić wysokiej jakości wsad do produkcji blach transformatorowych, w tym w gatunku HiB,

utworzenie spółki joint-venture z wybranym partnerem,

utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności przy jednoczesnym wdrożeniu niezbędnych działań restrukturyzacyjnych, podano także.

„Zarząd emitenta rozważy również inne opcje strategiczne, które mogą się pojawić w toku tego procesu. Dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji związanych z wyborem którejkolwiek z potencjalnych opcji strategicznych. Zarząd spółki nie przesądza także, czy jakiekolwiek decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w przyszłości. O dalszych decyzjach emitent będzie informował publicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że taki przegląd ma szczególnie ważne znaczenie w kontekście podjęcia wczoraj przez zarząd ArcelorMittal Poland decyzji o zamknięciu na stałe części surowcowej krakowskiej huty.

„Mimo, iż stan zawieszenia pracy wielkiego pieca i stalowni utrzymywał się od wielu miesięcy i nie powodowało to zakłóceń w funkcjonowaniu segmentów ‚stalowych’ emitenta, to w perspektywie długoterminowej fakt ten może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw wyrobów wsadowych na potrzeby produkcyjne spółki. Ten negatywny wpływ może ujawnić się zwłaszcza w zakresie dostaw wyrobów gorącowalcowanych do produkcji blach transformatorowych. Dlatego też spółka z zadowoleniem przyjmuje deklarację ArcelorMittal Poland w sprawie rozwijania produkcji tych gatunków stali w stalowni w Dąbrowie Górniczej” – czytamy również.

Zarząd podkreśla ponadto, iż obecna sytuacja finansowa spółki i grupy jest stabilna i nie wymaga podejmowania żadnych działań restrukturyzacyjnych w tym zakresie.

„Wyniki I półrocza 2020 r. pokazały, że podstawowe segmenty operacyjne wykazują dodatnią rentowność, płynność finansowa jest na dobrym poziomie, a podmiot dominujący znacząco ograniczył w ciągu ostatnich 12 miesięcy poziom zobowiązań, w tym zwłaszcza kredytów i pożyczek _spadek, na koniec czerwca 2020 r., kredytów krótkoterminowych o 133,6 mln zł, natomiast długoterminowych – o 25 mln zł. W tym okresie nastąpił również wzrost stanu środków pieniężnych spółki z 32,3 mln zł do 94,7 mln zł” – podsumowano w komunikacie.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews