Całkowity stan zaawansowania realizacji inwestycji Polimery Police wynosi blisko 60%, w tym postęp prac budowlanych to 48%, podała Grupa Azoty.

Całkowity postęp rzeczowy projektu, uwzględniający realizację wszystkich zadań wchodzących w zakres inwestycji Polimery Police, w tym: projektowanie, zamówienia, dostawy i prace budowlane wynosi blisko 60%. Postęp prac budowlanych wynosi 48%, podano w komunikacie.

18 maja na terenie budowy została zamontowana 96-metrowa kolumna (splitter) propan-propylen. To jedno z kluczowych urządzeń instalacji odwodornienia propanu (PDH) i jednocześnie najwyższe urządzenie całego kompleksu Polimery Police. P-p splitter będzie służył do rozdzielenia propylenu i nieprzereagowanego propanu. Otrzymany surowiec o najwyższej jakości polimerowej umożliwi produkcję polipropylenu, podkreślono.

„Do realizacji tego zadania przygotowania trwały 12 tygodni, w tym 21 dni zajął montaż samego dźwigu. W tym czasie propan-propylen splitter został wyposażony m.in. w etażerki, rurociągi zewnętrzne oraz został zaizolowany. Zanim przystąpiono do montażu p-p splittera, ring crane zainstalował w sumie 8 urządzeń, w tym m.in. depropanizer o masie 257 ton i wysokości 56 m” – powiedział prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński, cytowany w komunikacie.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 7 mld zł), tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej.

Docelowa wydajność kompleksu Polimery Police po uzyskaniu pełnych mocy produkcyjnych będzie wynosiła 429 tys. ton. propylenu i 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Za realizację kontraktu odpowiada koreańska firma Hyundai Engineering. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews