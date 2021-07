Stellantis – koncern samochodowy powstały w styczniu br. w wyniku fuzji FCA i PSA – zainwestuje w fabryce w Gliwicach ok. 300 mln euro w przygotowanie i uruchomienie produkcji samochodów dostawczych. Produkcja ma rozpocząć się w kwietniu 2022 r. i docelowo – od 2023 r. – wyniesie ok. 100 tys. aut rocznie.

„Poziom zaawansowania całej inwestycji jest na tyle dobry, że nie ma obecnie żadnych technicznych przeszkód, aby w kwietniu 2022 roku można było rozpocząć produkcję samochodów dostawczych na potrzeby różnych marek, w ramach grupy Stellantis. Początkowo w fabryce pracować będzie jedna zmiana, od końca sierpnia druga, a pod koniec 2022 roku już trzy zmiany” – powiedział prezes Opel Manufacturing Poland i PSA MP Andrzej Korpak podczas konferencji prasowej w Gliwicach.

Prezes w rozmowie z ISBnews poinformował, że w przyszłym roku planowana jest produkcja 40-50 tys. sztuk aut.

„Zaś w 2023 roku będzie to ok. 100 tys. aut, które w większości trafiać będą na eksport. Decyzja o zlokalizowaniu produkcji w Gliwicach pozwoli na wykorzystanie zaplecza technicznego oraz załogi, która obecnie wytwarza model Opel Astra” – powiedział ISBnews Korpak.

Produkcja Astry zakończy się na początku grudnia tego roku, a nowy model już powstawać będzie w niemieckiej fabryce koncernu.

W tym roku w Gliwicach zostanie zmontowanych 25 tys. samochodów osobowych. W 2020 roku było to ok. 90 tys. aut.

„Samochody dostawcze będą miały różne gabaryty i kilka wersji silników diesla. Z czasem wykorzystywane będą również silniki elektryczne, które docelowo mają stanowić 70% ogólnej ilości” – zapowiedział także prezes.

Stellantis to czwarty co do wielkości produkcji koncern samochodowy na świecie. Powstał w styczniu 2021 r. w wyniku fuzji FCA i PSA i ma swoim portfolio takie marki, jak: Alfa Romeo ,Chrysler, Fiat, Jeep oraz Citroën, Opel, Peugeot i Vauxhall.

W Polsce obok fabryki w Gliwicach dysponuje m.in. fabryką samochodów Fiat w Tychach oraz fabryką silników do aut osobowych.

