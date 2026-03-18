Quanta Energy zakończyła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW przy fabryce Stellantis w Gliwicach, podała spółka. Częścią inwestycji jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej kompleks carportów fotowoltaicznych. Instalacja o mocy 6 MW produkuje zieloną energię elektryczną na potrzeby autokonsumpcji, a jednocześnie chroni ponad 1200 samochodów dostawczych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

„Jesteśmy dumni, że możemy przeprowadzać rozbudowany program dekarbonizacyjny dla koncernu Stellantis realizowany równolegle na pięciu rynkach: w Polsce, Niemczech, Włoszech, na Słowacji i w Serbii. Instalacje on-site dają naszemu partnerowi coś, czego nie zapewnia żadne inne rozwiązanie: realną kontrolę nad kosztem energii” – powiedział CEO Quanta Energy Piotr Grzybczak, cytowany w komunikacie.

W słoneczne dni instalacja może zapewnić fabryce pełną niezależność energetyczną.

Instalacja jest częścią szerszej inwestycji koncernu, obejmującej budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy niemal 58 MW we wszystkich czterech zakładach w Polsce, które realizuje Quanta Energy.

„Dzięki tej inwestycji znacząco zwiększamy niezależność energetyczną naszego zakładu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12 MW produkuje energię pokrywającą około 25% rocznego zapotrzebowania fabryki i ogranicza emisję CO2 o ponad 5 tys. ton rocznie” – dodał dyrektor generalny zakładu Stellantis Gliwice Grzegorz Buchal.

Całą farmą fotowoltaiczną zarządza zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, który optymalizuje pobór energii z czterech źródeł: instalacji PV, kogeneratora, magazynów energii BESS oraz sieci energetycznej.

W dalszej kolejności do systemu zostaną włączone również magazyny energii BESS o mocy 5 MW i pojemności 10 MWh, co dodatkowo zwiększy elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne zakładu, zapowiedziano również.

Stellantis to czwarty co do wielkości produkcji koncern samochodowy na świecie. Powstał w styczniu 2021 r. w wyniku fuzji FCA i PSA i ma swoim portfolio takie marki, jak: Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Jeep oraz Citroën, Opel, Peugeot i Vauxhall. W Polsce obok fabryki w Gliwicach dysponuje m.in. fabryką samochodów Fiat w Tychach oraz fabryką silników do aut osobowych.

Quanta Energy, będąca częścią Grupy R.Power, dostarcza rozwiązania techniczne i finansowe pozwalające na redukcję kosztów energii oraz śladu węglowego. Specjalizuje się w solaryzacji dachów i gruntów przyzakładowych dla sektora przemysłowego, logistyki i handlu. Oferuje realizację projektów PV od audytu energetycznego, poprzez projekt do jego realizacji.

Źródło: ISBnews