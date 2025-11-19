Stoen Operator podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę na 21,63 mln zł dofinansowania prac w ramach działania 4.6 – Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Warszawy, podała spółka.

„Po raz kolejny możemy poinformować, że podpisaliśmy z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie naszych inwestycji. Pozyskana kwota, ponad 21 mln, pozwoli rozbudować i zmodernizować naszą infrastrukturę. Dzięki temu nie tylko zwiększymy możliwości podłączania nowych OZE, ale też poprawimy efektywność sieci i nasze wskaźniki efektywnościowe” – powiedział menedżer działu Funduszy Zewnętrznych i B+R w Stoen Operator Łukasz Sosnowski, cytowany w komunikacie.

W ramach zaplanowanych inwestycji Stoen Operator wybuduje m.in. linie kablowe średniego napięcia pomiędzy odcinkami RPZ Imielin – RPZ Służewiec, RPZ Tarchomin – RPZ Białołęka i RPZ Gocław – RPZ Międzylesie. Linie te umożliwią szybszą realizację nowych przyłączeń, zapewnienie niezawodnych dostaw energii (w tym osiąganie lepszych wskaźników SAIDI/SAIFI) oraz zbudowanie gotowych połączeń pod e-mobility i OZE, wymieniono.

Spółka Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Źródło: ISBnews