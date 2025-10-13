Stoen Operator, Orlen Termika i Warszawa podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie nowych inwestycji w stołeczną infrastrukturę energetyczną, podał Stoen. Potwierdziły tym samym plany budowy nowoczesnej rozdzielni 110 kV i 220 kV przez operatora systemu dystrybucyjnego w Warszawie oraz bloku gazowo-parowego klasy 500 MW w Elektrociepłowni Siekierki przez spółkę z grupy Orlen.

Sygnatariusze listu zadeklarowali podjęcie wspólnych prac, których efektem będą dwa nowe, ważne obiekty w miejskiej infrastrukturze energetycznej. W ramach planowanych prac Orlen Termika wybuduje w Elektrociepłowni Siekierki nowoczesny blok gazowo-parowy klasy 500 MW, kotłownię gazową oraz obiekty infrastruktury towarzyszącej. Stoen Operator będzie odpowiedzialny za budowę sieciowej infrastruktury energetycznej na terenie obiektu. W zakresie tych prac powstanie rozdzielnia 110 kV i 220 kV niezbędna do przyłączenia nowego źródła ciepła do sieci elektroenergetycznej, wymieniono w komunikacie.

„Jednym z priorytetów transformacji energetycznej jest rozwijanie nowoczesnych sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych. Stała ich modernizacja i rozbudowa pozwala zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii. Planowana przez nas inwestycja ma znaczenie strategiczne dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju Warszawy” – powiedział prezes Stoen Operator Robert Stelmaszczyk, cytowany w komunikacie.

„Budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Siekierki to ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego stolicy. Dzięki współpracy ze Stoen Operator oraz miastem stołecznym Warszawa w zakresie wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci projekt zyska realny wpływ na krajowy system elektroenergetyczny. Cieszę się, że wspólnie możemy tworzyć rozwiązania, które wspierają transformację energetyczną w Polsce” – dodał prezes Orlen Termika Andrzej Gajewski.

Orlen Termika to spółka z Grupy Orlen, będąca wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Spółka Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Źródło: ISBnews