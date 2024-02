Stoen Operator zainstalował 200 tys. inteligentnych liczników zdalnego odczytu w sieci warszawskiej, po tym jak w październiku 2023 r. osiągnął pierwszy kamień milowy programu wymiany liczników, na poziomie 180 tys. zamontowanych urządzeń, podała spółka. Do końca 2025 r. spółka zakłada wymianę urządzeń u 35% odbiorców, w 2027 r. – 65%, a do 4 lipca 2031 r. 100% odbiorców końcowych operatora będzie miało zainstalowane inteligentne liczniki.

Wymiana starego urządzenia na nowe opomiarowanie jest bezpłatna, a jej koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego. Urządzenia te automatycznie sprawdzają, zbierają i przekazują dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, a także rejestrują przerwy w dostawie energii czy inne zdarzenia, np. próby ingerencji w licznik. Dzięki nim nie ma potrzeby przekazywania pomiarów do firmy energetycznej, wpuszczania do domu inkasenta czy comiesięcznego wpisywania odczytu na specjalnej platformie. Odbiorca energii nie musi polegać na prognozach dotyczących zużycia, lecz płaci tylko za faktyczne zużycie prądu. Pozwala to zaoszczędzić nawet 10% wykorzystywanej wcześniej energii elektrycznej, bo szczegółowe i rzeczywiste informacje o zużyciu mogą motywować do zmiany nawyków, podkreślono w materiale.

„Liczniki zdalnego odczytu umożliwiają bieżący monitoring zużycia energii, co z kolei pozwala na efektywne zarządzanie jej zużyciem i potencjalne oszczędności. Możliwość korzystania z dynamicznej taryfy oraz łatwiejsze rozliczanie i płatność za energię to kolejne zalety inteligentnego opomiarowania” – powiedział dyrektor pionu zarządzania pomiarami w Stoen Operator Jakub Tomczak, cytowany w komunikacie.

Spółka Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Źródło: ISBnews