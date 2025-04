Stoen Operator zainstalował liczniki zdalnego odczytu u ponad 380 tysięcy odbiorców w Warszawie do końca lutego br., podała spółka. Stanowi to 33% wszystkich liczników w stołecznej sieci.

„Nowe urządzenia zyskali już mieszkańcy czterech warszawskich dzielnic – Bemowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka. Obecnie prowadzimy wymiany na Białołęce. Do końca 2025 zakładamy zwiększenie liczby odbiorców z licznikami zdalnego odczytu do 520 tysięcy, a do 2027 r. będzie to około 880 tysięcy, czyli 65%” – powiedział dyrektor Pionu Zarządzania Pomiarami Stoen Operator Jakub Tomczak, cytowany w komunikacie.



Do 4 lipca 2031 r. przepisy wymagają, aby 100% odbiorców końcowych miało zainstalowane takie liczniki.

„Nowe urządzenia automatycznie monitorują, gromadzą i przesyłają informacje nie tylko o zużyciu prądu, ale również o przerwach w

dostawie energetycznej czy innych incydentach, takich jak np. próby manipulowania licznikiem. Dzięki temu nie trzeba już samodzielnie

przekazywać odczytów do firmy energetycznej czy wpuszczać do domu inkasenta – poza sytuacjami awaryjnymi. To rozwiązanie komfortowe zarówno dla konsumenta, jak i dla dostawcy. Należy jednak pamiętać, że rozliczenie za energię według danych rzeczywistych lub prognoz zależy od warunków umowy z danym sprzedawcą energii, na co operator nie ma wpływu” – dodał Tomczak.

Wymiana starego urządzenia na nowe jest nie tylko obowiązkowa, ale też w pełni bezpłatna. Koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego. Wymiana i instalacja liczników zdalnego odczytu jest współfinansowana z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-RTS (Funduszu Modernizacyjnego).

Spółka Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Źródło: ISBnews