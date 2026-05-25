PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) zleciły firmie Strabag kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 201 łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. Umowa na prace budowlane na odcinku między Maksymilianowem a Wierzchucinem ma wartość 878 mln zł netto (1 080,59 mln zł brutto).

„Modernizacja linii kolejowej nr 201 to jedna z najważniejszych inwestycji PLK SA w północnej części kraju. Jej realizacja zapewni nie tylko oczekiwaną przez mieszkańców jakość podróżowania koleją między woj. kujawsko – pomorskim a pomorskim, ale także usprawni przewóz ładunków na trasie północ – południe, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju portów morskich w Gdyni i Gdańsku. Zadanie na historycznej 'Węglówce’ podzielone jest na siedem odcinków, z czego trzy są już w trakcie realizacji” – czytamy w komunikacie.

Na trasie zbudowany zostanie drugi tor, a linia zostanie zelektryfikowana. Pozwoli to na poprawę przepustowości linii, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Z myślą o wygodzie podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, przebudowane zostaną perony na stacjach i przystankach Stronno, Serock, Błądzim, Wudzyn, Lubania-Lipiny, Świekatowo i Lipienica, podano także.

Zakończenie prac w ramach zadania pn. Odcinek 2 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Maksymilianowo – Wierzchucin w ramach projektu „Prace na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna” planowane jest w 2029 r.

