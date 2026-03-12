Strabag podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na modernizację odcinka drogi krajowej DK60 o długości 19,3 km, prowadzącej z Łęczycy do Kutna w województwie łódzkim. Wartość umowy to 226,017 mln zł, podała spółka.

Prace modernizacyjne będą prowadzone przez 22 miesiące z wyłączeniem przerw zimowych, a oddanie odcinka do eksploatacji planowane jest w połowie 2028 roku, podano także.

Strabag należy do czołówki największych spółek budowlanych na polskim rynku. Firma realizuje najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego.

Źródło: ISBnews