Cloud Technologies przyjęło strategię 2026+, która w ocenie zarządu może przyczynić się do wzrostu sprzedaży danych do poziomu 16-18 mln USD w 2026 roku oraz 18-24 mln USD w 2027 roku, podała spółka.

Strategia stanowi kontynuację planów zrealizowanych w latach 2023-2025. W celu dalszego dynamicznego rozwoju spółki przyjęto następujące założenia:



1. Koncentracja na wzroście sprzedaży danych, w tym:

– w sposób organiczny,

– poprzez partnerstwa,

– poprzez akwizycje.



2. Badania i rozwój, jako źródło przewag konkurencyjnych.



3. Skup akcji własnych, do 250 000 sztuk na potrzeby programu motywacyjnego.



4. Wypłata dywidendy, regularnie w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA, wymieniono w materiale.



„Wśród kluczowych zmian w modelu sprzedaży następuje przejście z modelu white-label do own-brand, co w połączeniu ze zwiększeniem ekspozycji w kluczowych platformach reklamy internetowej daje dostęp do większego rynku adresowalnego oraz lepszej retencji marży” – czytamy w komunikacie.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) – OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews