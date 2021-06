Strategia Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na lata 2021-2023 przewiduje m.in. trwale rentowny model biznesowy oraz operacyjny: pozytywny wskaźnik ROE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii; planowane ROE w 2023 r. na poziomie 3,5-5%, podał bank. Strategia zakłada także obniżenie wskaźnika C/I do 54% (47% bez uwzględnienia składki na BFG).

„Nasza strategia ma na celu doprowadzenie do poprawy wszystkich najważniejszych wskaźników do 2023 r. Będziemy iść realistyczną i bezpieczną, ale zdecydowanie wzrostową ścieżką rozwoju. Zakładamy m.in. osiągnięcie pozytywnego wskaźnika ROE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii i jego wzrost do poziomu 3,5-5% w 2023 r. Wynik z działalności bankowej ma natomiast wzrosnąć do ponad 600 mln zł, tj. o 26% w porównaniu z 2020 r. Wdrożenie trwale rentownego modelu biznesowego i operacyjnego umożliwi nam skuteczne wyjście z Programu Postępowania Naprawczego i wejście w kolejny etap rozwoju biznesu” – powiedział prezes Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

„Nie będziemy bankiem uniwersalnym, konkurującym z największymi graczami na polskim rynku. Jesteśmy natomiast zdeterminowani, pełni nowych pomysłów i posiadamy niezbędny, unikalny na polskim rynku know-how, relacje z klientami, dostawcami i inwestorami, imponujący biznesowy track-record i doświadczenia transakcyjne, przesądzające o tym, że BOŚ w najbliższych latach potwierdzi i zdecydowanie umocni swoją pozycję jako banku specjalistycznego, lidera we wspieraniu zielonej transformacji polskich firm. Posiadamy kluczowe elementy dla powodzenia przyjętej strategii, w tym doświadczony zespół menedżerów zasiadających w zarządzie banku, wspieranych przez ekspertów ds. ekologii i realizacji projektów transformacyjnych” – dodał prezes BOŚ.

Cele banku obejmują wzrost wyniku z działalności bankowej (WNDB) do 606 mln zł w 2023 r. (tj. o 26% w porównaniu z 2020 r.).

„BOŚ planuje koncentrację na segmencie średnich i dużych firm oraz JST poprzez szersze przystępowanie do transakcji i dochodowy miks produktowy” – czytamy w „Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2021-2023”.

Docelowo w 2023 r. 47% WNDB ma pochodzić od średnich firm (jako kluczowego segmentu) wobec 52% obecnie, dalsze 31% – z segmentu MSP (wobec 43% obecnie). Segment mikrofirm ma odpowiadać za 2% WNDB (wobec odpowiednio 3%), segment dużych firm – za 19% (wobec 0%), zaś segment publiczny – za 1% (wobec 3%).

Podstawowe cele w tym zakresie to:

• Utrzymanie średnich firm jako kluczowego segmentu

• Uruchomienie aktywności w segmencie dużych firm – docelowo ok. 20% WNDB

• W ramach JST finansowanie głównie łańcucha firm realizującego inwestycje, wymieniono także.

Dokument zakłada wskaźnik ROE na poziomie 3,5-5%, zaś bez BFG – na poziomie 4-5,5%.

BOŚ Bank przewiduje „trwale rentowny model biznesowy oraz operacyjny – pozytywny RoE w każdym z trzech lat obowiązywania strategii”.

„Planowane RoE w 2023 na poziomie zbliżonym do obecnej średniej dla banków komercyjnych w Polsce – 3,5-5%. Zdarzenia obciążające wynik w ostatnich latach – CHF, duże NPL – nie powinny mieć już wpływu na wynik banku od 2021” – wymieniono dalej w strategii.

Strategia zakłada wskaźnik C/I na poziomie około 54% (wobec 60% obecnie).

Według strategii, zaangażowanie pracowników planowane jest na poziomie 58%, wobec 32% obecnie.

BOŚ przewiduje sukcesywne zwiększenie udziału kredytów dla klientów instytucjonalnych w aktywach ogółem do 60% w 2023 r. (z 44% w 2020 r.) przy wzroście łącznych aktywów do 26,6 mld zł (z 20,3 mld zł na koniec 2020 r.).

„Zarząd BOŚ zakłada, że działania i czynniki, które znacząco obciążyły wyniki banku w 2020 r., w tym zawiązane rezerwy na ryzyka prawne związane z kredytami walutowymi (głównie w CHF) oraz zwiększone odpisy kredytowe związane z pandemią, nie będą mieć już negatywnego wpływu na wyniki banku od 2021 r.” – podsumowano w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ.

Źródło: ISBnews