Strategia „Powering 2030” firmy FM Logistic zakłada podwojenie globalnych przychodów do ok. 3 mld euro do 2030 r. z obecnych 1,4 mld euro i zwiększenie EBIT do 4% w porównaniu do 2,8% w roku finansowym 2020/21, podał operator logistyczny. Jednym z filarów strategii jest zmniejszenie śladu węglowego m.in. dzięki produkcji i wykorzystaniu zielonego wodoru – także w polskich lokalizacjach.

„Jednym z głównych filarów realizacji strategii jest rozwój zrównoważonych wielokanałowych łańcuchów dostaw. Wszystkie działania, które firma określa mianem 'Supply Change’ mają na celu m.in. zmniejszenie śladu węglowego wynikającego z działalności przy jednoczesnej kontynuacji dynamicznego rozwoju realizowanego z partnerami podzielającymi te same cele i wartości. Działając w tym kierunku operator podejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań, m.in. związanych z produkcją i wykorzystaniem zielonego wodoru we własnych lokalizacjach” – czytamy w komunikacie.

Zielony wodór miałby być produkowany również w Polsce na powstającej właśnie platformie FM Logistic w Wiskitkach, 40 km na zachód od Warszawy, przy autostradzie A2, gdzie trwają jeszcze analizy techniczne i finansowe tego rozwiązania, a także poszukiwania potencjalnych subwencji instytucjonalnych, podobnych do tych, które udało się pozyskać operatorowi w Europie Zachodniej, dodano.

Tej jesieni w Hiszpanii FM Logistics rozpoczyna projekt, w ramach którego zostanie uruchomiona stacja wodorowa w magazynie w pobliżu Madrytu, wytwarzająca wodór w procesie elektrolizy z energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych. Równolegle, we Francji operator nawiązał współpracę z firmą energetyczną Bouygues Energies et Services w celu uruchomienia kolejnego elektrolizera. W obu przypadkach wytworzony zielony wodór służył będzie do zasilania przystosowanych wózków widłowych, a także pozwoli na pierwsze testy i wdrożenia wykorzystywania tego zielonego paliwa do zasilania wodorowych samochodów ciężarowych, przypomina spółka.

„FM Logistic chce być partnerem pierwszego wyboru dla klientów w projektowaniu i konsekwentnej realizacji strategii zrównoważonego łańcucha dostaw funkcjonującego w ramach rozwijającej się dynamicznie koncepcji Omnichannel. Razem z naszymi klientami będziemy angażować się w inicjatywy i zmiany procesu logistycznego mające na celu praktyczne wspieranie bardziej odpowiedzialnej konsumpcji” – skomentował dyrektor zarządzający FM Logistic Central Europe Daniel Franke, cytowany w materiale.

FM Logistic to globalny operator logistyczny, działający także na polskim rynku.

Źródło: ISBnews