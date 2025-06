Strategia Grupy PGE zakłada budowę do 10 GW elastycznych niskoemisyjnych elektrowni gazowych (gotowych do przejścia na paliwa zeroemisyjne), w tym 4 GW w technologii CCGT i 6 GW w technologii OCGT do 2035 r., podała spółka.

„Program budowy do 10 GW elastycznych niskoemisyjnych elektrowni gazowych (gotowych do przejścia na paliwa zeroemisyjne), w tym 4 GW w technologii CCGT i 6 GW w technologii OCGT będzie wymagał poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 37 mld zł. Program inwestycyjny jest podzielony na dwa etapy: a) realizacja projektów o mocy 5,1 GW planowanych do oddania do 2030 r. w oparciu o obecne mechanizmy rynku mocy, b) kolejne 4,9 GW realizowane w latach 2030-2035 uzależnione od kierunków ewolucji mechanizmów wsparcia w Polsce. Oczekiwany wynik EBITDA segmentu to 7 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Strategia przewiduje łączne wydatki inwestycyjne o wartości 235 mld zł, w tym 37 mld zł na nowy segment elastycznych mocy gazowych.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews