Wśród filarów „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040” spółka umieściła zdrowie oraz prospołeczność, podał KGHM. Pierwszy jest rozumiany m.in. jako rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych i ograniczenie liczby wypadków, a drugi – wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa oraz wsparcie kultury, sportu i zdrowia kwotą ok. 48 mln zł.

IV. Filar strategii to „Zdrowie”. Jego elementami składowymi są rozwój działalności prozdrowotnej i uzdrowiskowej jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia obywateli.

„Cel główny: Rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa” – czytamy w komunikacie.

W tym filarze zawarto cele na 2030 rok:

1. LTIFR – dążenie do 0 wypadków

2. TRIR – dążenie do 0 wypadków

3. Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – ok. 7 mln zł, wymienia KGHM.

V. Filar nazywa się „Prospołeczność”. Jego cel główny to wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.



Tutaj cele na 2030 rok są następujące:

1. Wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa

2. Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich – 30

3. Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie ok. 48 mln zł, czytamy dalej.

W Strategii GK KGHM do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A., dokumentem komplementarnym wobec Strategii.

W listopadzie ub.r. KGHM Polska Miedź przyjął politykę klimatyczną, w której zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej jednostki dominującej do 2050 r. w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz redukcję tych emisji do 2030 r. o 30% wobec poziomu z 2020 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

