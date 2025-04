Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada w Aktualizacji Strategii Rozwoju do 2030 r. (perspektywa do 2035 r.) m.in., że przeciętna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2025-2030 wyniesie ok. 679 mln zł, a w latach 2031-2035 ok. 316 mln zł, podała spółka.

„Projekty rozwojowe przewidziane do realizacji:

a. w zakresie podstawowej działalności:

– Poszukiwanie nowych odbiorców w miejsce kontrahentów deklarujących stopniowe odchodzenie od węgla;

– Budowa elastyczności spółki poprzez zmiany sposobu harmonogramowania robót górniczych i rozbudowę składowiska węgla;

– Optymalizacja kosztowa w zakresie planowania i harmonogramowania produkcji;

– Wprowadzenie dalszej automatyzacji w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa pracowników.

b. w zakresie dywersyfikacji działalności:

– Rozwój działalności przemysłowej i usługowej opartej o komercjalizację określonych gałęzi działalności, np. transport kolejowy oraz nowe projekty przemysłowe;

– Realizacja projektów przemysłowych, w tym w zakresie 'dual use’ i GOZ we współpracy z zewnętrznymi partnerami;

– Badanie możliwości wykorzystania kompetencji górniczych poza wydobyciem węgla kamiennego oraz możliwości pozyskania surowców innych niż węgiel z bieżącej infrastruktury;

– Rozwój kompetencji górniczych, infrastrukturalnych, budowlanych oraz tunelarskich;

– Rozwój własnych projektów energetycznych w zakresie wytwarzania zero i nisko emisyjnego;

– Transformacja aktywów ciepłowniczych;

– Aspiracje i projekty badawczo-rozwojowe m.in. w zakresie magazynowania energii, wodoru, paliw syntetycznych, biogazu i biometanu;

– Wsparcie budowy strefy ekonomicznej w najbliższym otoczeniu LWB oraz rozwój projektów z udziałem gmin górniczych” – czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews