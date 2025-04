Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada w Aktualizacji Strategii Rozwoju do 2030 r. (perspektywa do 2035 r.) m.in., że średni poziom produkcji węgla w latach 2025-2030 wyniesie ok. 8,2 mln ton, w latach 2031 -2035 ok. 6,6 mln ton, podała spółka. LW Bogdanka będzie dążyć do marży EBITDA średnio na poziomie 26% w latach 2025-2030 i 28,7% w latach 2031-2035.

„Aktualizacja Strategii Rozwoju LW Bogdanka S.A. do 2030 r. (perspektywa do 2035 r.) opiera się na podstawowej działalności, czyli produkcji węgla energetycznego oraz dwóch kierunkach transformacji opartych o zrównoważony rozwój, innowacje oraz odpowiedzialność wobec środowiska i społeczności lokalnych” – czytamy w komunikacie.

„Wydajność netto na pracownika w latach 2025-2030 przewidziane są na poziomie 1.714 ton na osobę a w latach 2031-2035 na poziomie 1 763 ton na osobę. EBITDA na tonę produkcji netto w latach 2025-2030 wyniesie ok. 97 zł na tonę, a w latach 2031-2035 ok. 104 zł na tonę. Spółka będzie dążyła do osiągnięcia w latach 2025-2030 wskaźnika marży EBITDA średnio na poziomie 26% i 28,7% w latach 2031-2035” – czytamy dalej.

Cele strategiczne:

a. Kontynuowanie efektywnej i dochodowej działalności spółki opartej na produkcji i sprzedaży węgla kamiennego zapewni środki niezbędne do transformacji w pożądanych kierunkach zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju.

b. Dywersyfikacja działalności w kierunku Zrównoważonego Przemysłu i Transformacji Energetycznej.

c. Optymalizacja działalności górniczej w sposób maksymalnie zgodny z celami ESG, by zapewnić środki i zasoby na realizację stawianych przed Grupą celów transformacyjnych, podano w informacji.

„LW Bogdanka, poprzez realizację Strategii, zwiększać będzie swoje pozytywne oddziaływanie społeczne oraz zminimalizuje wpływ działalności na środowisko, co odzwierciedlone zostanie zarówno w zredukowanym śladzie węglowym, jak i zwiększonym procencie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych zgodnych z celami środowiskowymi tzw. Taksonomii UE. Spółka jako lider odpowiedzialnej transformacji w górnictwie zadba o zagospodarowanie najistotniejszych dla jej interesariuszy aspektów – w szczególności bezpieczeństwa w rozumieniu gwarancji zatrudnienia, środowiska przyrodniczego czy rozwoju regionalnego” – napisano też w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews