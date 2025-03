Rada nadzorcza MedTech Solutions zatwierdziła „Strategię Rozwoju MedTech Solutions w latach 2025-2027”, która zakłada m.in. rozwój własnych rozwiązań medycznych opartych o AI i dystrybucję wyrobów medycznych, podała spółka.

„Strategia MedTech Solutions polega na zbilansowaniu działań w zakresie R&D i komercjalizacji własnych rozwiązań ze stabilnie rosnącymi przychodami generowanymi w modelu dystrybucyjnym i doradczym. Powyższe założenie zmniejsza kapitałochłonność spółki w zakresie projektów rozwojowych i przyspiesza zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. Zakładane działania mają też na celu skalowanie biznesu nie tylko w Polsce, ale również na zagranicznych rynkach, co umożliwią doświadczenia i relacje biznesowe zespołu MTS, a także partnerów spółki. Realizacja powyższej strategii rozwoju pozwolą Spółce na szybkie generowanie przychodów oraz satysfakcjonujących marż i jednocześnie budowę długoterminowej wartości dla akcjonariuszy” – czytamy w dokumencie.

Strategiczne obszary działalności spółki to:

1. Rozwój własnych rozwiązań medycznych opartych o AI, w tym:

a) Budowa autorskiego systemu wsparcia kwalifikacji pacjentów do badań klinicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w szczególności NLP w analizie danych medycznych

Spółka planuje ukończyć prototyp do IV kwartału 2026 r. Wdrożenie MVP do pilotażowego ośrodka badań klinicznych i przeprowadzenie testów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego zaplanowane jest na II kwartał 2027 r. Po udanych testach zaplanowana jest szeroka komercjalizacja systemu zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych.

b) Budowa autorskiego systemu wykrywania i zarządzania działaniami niepożądanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w szczególności NLP w analizie danych medycznych

Spółka planuje ukończyć prototyp do II kwartału 2026 r. Wdrożenie MVP do pilotażowego ośrodka badań klinicznych i przeprowadzenie testów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego zaplanowane jest na III kwartał 2026 r. Po udanych testach zaplanowana jest szeroka komercjalizacja systemu w kraju. W ramach prac nad systemem planowane jest nawiązanie współpracy z kilkunastoma polskimi szpitalami, które wyrażą chęć współpracy nad systemem. Szczegółowa lista zaangażowanych ośrodków zostanie podana do wiadomości publicznej w II kw. 2025.

2. Dystrybucja wyrobów medycznych

Kluczowym kanałem dystrybucji będzie sprzedaż bezpośrednia do szpitali i placówek medycznych, z wykorzystaniem doświadczeń zespołu i partnerów spółki. W powyższym zakresie MedTech Solutions stawia sobie m.in. następujące cele biznesowe: uruchomienie sprzedaży wyrobów medycznych i zrealizowanie pierwszej operacji z ich użyciem do III kw. 2025. Spodziewany zwrot z inwestycji w ciągu dwóch lat od startu działalności; pozyskanie 10 szpitali publicznych i 5 szpitali prywatnych jako klientów w do II kw. 2026. Zwiększenie zasięgu dystrybucji do 30 szpitali do IV kw. 2027; utrzymanie wzrostu sprzedaży od drugiego roku działalności na poziomie minimum 15% rocznie.

3. Rozwój usług consultingowych

MedTech Solutions planuje uzyskać pierwsze przychody z usług konsultingowych do I kw. 2026 r. Pozyskanie 5 klientów strategicznych, zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych technologii medycznych, przewidziane jest do IV kw. 2026 r. Docelowo, dzięki specjalistycznemu charakterowi usług, zakładane są marże na poziomie 25-30%, co umożliwi dalszy rozwój tego segmentu działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą.

„W zależności od obszaru działalności i strategii spółka będzie wykorzystywać zróżnicowane źródła finansowania. W obszarze R&D jednym z najważniejszych strumieni inwestycyjnych będzie finansowania grantowe, gdzie w dużej mierze spółka planuje wykorzystać możliwości związane z Krajowym Planem Odbudowy. Zarząd MedTech Solutions dla realizacji celów strategicznych, w szczególności akwizycji firm technologicznych oraz realizacji kontraktów nie wyklucza pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym poprzez emisję instrumentów dłużnych bądź emisję akcji skierowaną do obecnych akcjonariuszy lub podmiotów zainteresowanych finansowaniem firmy. Zarząd planuje rozpocząć w tym temacie rozmowy oraz działania w najbliższym czasie” – czytamy także w materiale.

MedTech Solutions (dawniej E-Shopping Group) to spółka, która koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych technologii medycznych, dystrybucji produktów medycznych oraz usługach consultingowych w obszarze technologii medycznych. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews