One2tribe przyjęła strategię spółki na lata 2023-2026, która zakłada m.in. uzyskanie wzrostu spółki na poziomie minimum 50% r/r pod kątem przychodu przy dodatniej EBITDA do końca 2024 r., podało One2tribe.

„Zdecydowaliśmy się na publikację strategii, żeby w sposób klarowny przedstawiać nasze plany oraz ich realizację rynkowi. Kluczowym jej elementem jest koncentracja na trzech strategicznych celach” – powiedział prezes One2tribe Radosław Sosnowski, cytowany w komunikacie.

„Te cele to: wyjście na świat, rozumiane jako 50% przychodów z rynków międzynarodowych do końca roku 2024, rozwój platformy Tribeware w stronę rozwiązania Intelligence Augmentation oraz wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności zarówno naszej, jak i naszych klientów” – dodał wiceprezes Wojciech Ozimek.

One2tribe w znacznym stopniu opiera swoją strategię na dynamicznie rosnącym rynku oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia. Dzięki rozwojowi tych elementów spółka chce zwiększyć dynamikę ekspansji międzynarodowej, czego efektem będzie osiągnięcie ponad 50% przychodów całej firmy z licencji platformy Tribeware w 2024 r. oraz zwiększanie obrotów w kolejnych latach. Do 2025 r. One2tribe chce również znaleźć się w globalnych raportach analityków rynku i być technologią uwzględnianą przy wdrażaniu zmian w globalnych organizacjach. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie biura lub oddziału w jednym z krajów Europy Zachodniej, którego celem będzie obsługa zagranicznych klientów, podkreślono.

Wśród kluczowych celów finansowych jest uzyskanie wzrostu spółki na poziomie minimum 50% r/r pod kątem przychodu przy dodatniej EBITDA do końca 2024 r. Przyjęty cel bazuje na założeniu 100-proc. wzrostu ponad wzrost rynku (ten ostatni oszacowany został przez firmę na poziomie 25% CAGR 2023-2026 na podstawie rynków takich jak: performance management, intelligent Augmentation, micro-learning), podano także.

One2tribe oferuje platformę do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników o nazwie Tribeware. Z rozwiązania korzystają duże organizacje w kraju i za granicą. Są to głównie firmy z branż sprzedaży detalicznej (retail), farmacji i finansowej. Spółka jest notowana na NewConnect.

Źródło: ISBnews